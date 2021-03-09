Петр Ян потерял место в десятке лучших бойцов UFC

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) представил обновленный рейтинг лучших спортсменов организаций без учета весовых категорий. Список доступен на сайте промоушена.

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов сохранил лидерство в рейтинге. Его соотечественник Петр Ян потерял место в десятке и расположился на 12-й строчке. Второе место по-прежнему занимает Джон Джонс. На третью строчку поднялся Камару Усман.

7 марта Ян утратил титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Отечественный боец уступил Алджамэйну Стерлингу. Россиянин нанес запрещенный удар по лежачему оппоненту и потерпел поражение дисквалификацией.

Ян впервые проиграл в поединке под эгидой UFC. Всего на его счету два поражения при 15 победах.

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