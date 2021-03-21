Тактаров дал совет завершившему карьеру Нурмагомедову

Российский боец смешанного стиля (MMA) и киноактер Олег Тактаров в Instagram дал совет завершившему спортивную карьеру соотечественнику Хабибу Нурмагомедову.

Тактаров посчитал, что 32-летнему Нурмагомедову нужно найти интересную сферу занятий, которая бы приносила ему удовольствие. «Не у всех это получается. И больше работать с молодежью, независимо от рода занятий и бизнеса», — добавил он.

В пятницу, 19 марта, глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт объявил об официальном завершении карьеры Нурмагомедова. Теперь за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе поспорят Майкл Чэндлер и Чарльз Оливейра.

Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 поединках, из них 13 — в UFC.