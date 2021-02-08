Тактаров назвал способный помешать чемпионству Волкова фактор

Российский боец смешанного стиля (MMA) и киноактер Олег Тактаров в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова назвал фактор, способный помешать россиянину Александру Волкову стать чемпионом UFC в тяжелом весе.

Тактаров посчитал, что график, который президент UFC Дэйна Уайт составляет для своих бойцов, может стать преградой для Волкова. По его мнению, российскому бойцу необходимо драться через месяц. «Максимум три. Потом еще через три месяца бой за титул, и мы будем встречать чемпиона», — добавил актер.

7 февраля Волков одержал победу над представителем Нидерландов Алистаром Оверимом. Российский тяжеловес нокаутировал оппонента во втором раунде. После победы 32-летний Волков заявил, что нацелился на титул чемпиона UFC. В его активе 33 победы при восьми поражениях.

Действующий обладатель пояса чемпиона UFC в тяжелом весе — американец Стипе Миочич. В марте ему предстоит очередная защита титула в поединке с Фрэнсисом Нганну.

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