Макгрегор собрался нокаутировать Порье конкретным ударом

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор собрался нокаутировать американца Дастина Порье конкретным ударом в их третьем поединке. Об этом он написал в своем Instagram.

32-летний ирландец назвал точный удар и раунд, в котором завершится их противостояние с Порье. Макгрегор рассчитывает поразить соперника прямым ударом ногой в нос в четвертом раунде. Боец опубликовал фото, где отрабатывает указанный прием.

3 апреля Макгрегор подтвердил проведение третьего поединка с Порье в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Ожидается, что схватка пройдет в июле.

Второй бой между американцем и ирландцем прошел в январе. Порье взял реванш у Макгрегора за поражение в 2014 году и нокаутировал его. Ирландец же потерпел первое поражение нокаутом в карьере.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Этого же результата он достиг, выступая в британском промоушене Cage Warriors.