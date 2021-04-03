Макгрегор подтвердил проведение боя с Порье

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор подтвердил проведения боя с американцем Дастином Порье. Об этом он написал в Instagram.

«Бой назначен!» — написал Макгрегор под собственной черно-белой фотографией. Он добавил, что фанаты увидят «абсолютное уничтожение».

28 марта Порье назвал дату третьего боя с Макгрегором. 32-летний американец разместил пост в Twitter с надписью «10 июля». Он подтвердил планы главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта, который рассчитывал на третий бой Порье и Макгрегора на турнире UFC 264.

Второй поединок между Макгрегором и Порье состоялся в январе. Американец сумел нокаутировать оппонента. Таким образом, он взял реванш у Макгрегора за поражение в 2014 году.