Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор сравнил себя с собакой. Такой пост спортсмен сделал в Twitter.
Спортсмен выложил фотографию с двумя чемпионскими поясами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). «Я как пес, вы убегаете, я догоняю», — написал ирландец.
25 марта сообщалось, что американец Дастин Порье отказался от титульного поединка ради третьей схватки с Макгрегором. Ранее спортсмены обменялись победами.
Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. На его счету 22 победы и пять поражений.