Макгрегор потребовал титульного боя после ухода Нурмагомедова

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор потребовал титульного поединка в легком весе после ухода россиянина Хабиба Нурмагомедова из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Пост доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.

32-летний Макгрегор оставил свою фотографию и написал «чемпион в легком весе, бронируйте бой». Пользователи Twitter сочли высказывание ирландца требованием титульного поединка.

16 мая за вакантный пояс в легком весе подерутся бразилец Чарльз Оливейра и американец Майкл Чэндлер. Бойцы получили такую возможность после официального ухода из спорта Нурмагомедова.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Он бился с Нурмагомедовым за пояс чемпиона промоушена в легком весе осенью 2018-го и потерпел поражение.