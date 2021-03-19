Макгрегор отреагировал на выход Нурмагомедова на пенсию

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на выход россиянина Хабиба Нурмагомедова на пенсию. Пост доступен в Instagram ирландца.

32-летний ирландец, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), издевательски поздравил Нурмагомедова с завершением карьеры. «Никогда не забывай, кто тебя сделал. Своими большими ирландскими яйцами. И помните, ребята, если не любите весогонку, надо переходить в другой дивизион», — написал Макгрегор.

Ранее 19 марта глава UFC Дэйна Уайт объявил о том, что Нурмагомедов официально завершил выступления. Таким образом, россиянин оставил в силе решение, принятое осенью 2020-го. Теперь за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе поспорят Майкл Чэндлер и Чарльз Оливейра.

Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 поединках, из них 13 — в UFC. Осенью 2018-го он одолел Макгрегора и впервые защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.

Макгрегор становился чемпионом UFC в двух весовых категориях.