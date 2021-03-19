Третий бой Макгрегора и Порье отложили

Третий поединок между ирландским бойцом смешанного стиля (MMA) Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье отложили. Об этом сообщает журналист Ариэль Хельвани в своем Twitter.

По словам репортера, переговоры по схватке затянулись, поэтому поединок не состоится 15 мая, как планировалось изначально. Также, как утверждает Хельвани, противостояния не стоит ждать на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 12 июня. По мнению журналиста, наиболее вероятная дата проведения третьего боя Макгрегора и Порье — 10 июля.

24 января 2020-го Порье отправил в нокаут Макгрегора. Таким образом американец взял реванш у ирландца за поражение осенью 2014 года. После поединка Макгрегор заявил о готовности снова выйти на бой против Порье.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. На его счету 22 победы и пять поражений.