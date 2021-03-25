Порье отверг титульный бой ради поединка с Макгрегором

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье отказался от титульного поединка ради третьей схватки с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом сообщил журналист Аарон Бронстетер в своем Twitter.

Об этом репортеру сообщил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт. 32-летний Порье отказался от возможности выиграть титул чемпиона в легком весе и нацелен на третий поединок с ирландцем.

Точной даты поединок пока не получил. По информации журналиста Ариэля Хельвани, Макгрегор и Порье могут подраться в июле.

Второй поединок между Макгрегором и Порье состоялся в январе. Американец сумел нокаутировать оппонента. Таким образом, он взял реванш у Макгрегора за поражение в 2014 году.

Порье уже дрался за титул осенью 2019-го. Тогда он не сумел одолеть Хабиба Нурмагомедова. В марте 2021-го россиянин оставил пояс и официально завершил карьеру.