UFC подписал контракт со «вторым Макгрегором»

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) подписал контракт с англичанином Пэдди Пимблеттом, которого фанаты смешанных единоборств (MMA) сравнивают с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте UFC Europe.

26-летний Пимблетт пополнил ростер UFC. Как и Макгрегор, англичанин ранее выступал в британском промоушене Cage Warriors.

Пимблетт становился чемпионом Cage Warriors. На его счету 16 побед при трех поражениях. В Великобритании бойца часто сравнивают с Макгрегором. Оба спортсмена стали известными еще в ходе выступлений в Европе.

Макгрегор присоединился к UFC в 2008 году в статусе чемпиона Cage Warriors в двух весовых категориях. В новом для себя промоушене он сумел повторить это достижение.