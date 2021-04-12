Порье указал на ложь Макгрегора

Американский боец смешанного стиля (MMA ) Дастин Порье указал на ложь ирландца Конора Магкрегора. Пост доступен в Twitter.

Американец обвинил Макгрегора в том, что последний не сдержал слова, так и не сделав обещанного взноса в благотворительный фонд Порье. Ирландец отреагировал на выпад оппонента, подчеркнув, что так и не дождался сообщений от Порье по поводу целей пожертвования. При этом Макгрегор заметил, что речь идет не о долге, а о добровольном пожертвовании.

Порье, в свою очередь, заявил, что его команда не раз отправляла сообщения Макгрегору, конкретизируя траты фонда, и не получила ответа. Американец пообещал победить Магкрегора на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в июле.

За перепалкой бойцов в социальной сети наблюдал и россиянин Хабиб Нурмагомедов. Он поделился юмористическим роликом, обратившись к обоим спортсменам.

В январе Макгрегор проиграл нокаутом Порье. Американец взял реванш за поражение, которое он потерпел в 2014-м.