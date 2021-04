Макгрегор оскорбил Нурмагомедова и удалил пост

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор оскорбил россиянина Хабиба Нурмагомедова в Twitter и удалил пост. На публикацию обратили внимание в The Sun.

32-летний Макгрегор снова напомнил Нурмагомедову об инциденте, который произошел в апреле 2018-го. Тогда ирландец атаковал автобус со спортсменами перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В транспорте находился и Нурмагомедов со своей командой.

В своем сообщении Макгрегор пошутил о страхе отечественного бойца, поменяв слова в детской песне The Wheels on the Bus. В измененной версии ирландец упомянул «обосравшихся дагестанцев» и вскоре удалил пост.

1 апреля в словесной перепалке с другим бойцом Нэйтом Диасом Макгрегор также вспомнил эпизод с нападением на автобус. Тогда он говорил о «смертельном страхе» отечественного спортсмена.

Макгрегор уступил Нурмагомедову в их очном поединке осенью 2018-го. Он не смог лишить россиянина титула чемпиона UFC в легком весе.

Россиянин завершил карьеру. На его счету 29 побед в 29 поединках.