Макгрегор вспомнил о «смертельном страхе» Нурмагомедова

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор вступил в перепалку с американцем Нэйтом Диасом. Пост доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.

Макгрегор напомнил Диасу об инциденте в апреле 2018-го, когда ирландец совершил нападение на автобус с участниками турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), среди которых был россиянин Хабиб Нурмагомедов.

«Запомни, что я заставил их всех испытывать смертельный страх. Ты никакой не король, Нэйт. Ты даже не смог забрать пояс, который для тебя и придумали», — написал Макгрегор, прикрепив кадр из видео, где запечатлен Нурмагомедов в автобусе в окружении своей команды.

В апреле 2018-го после инцидента с нападением Нурмагомедов одержал победу над Элом Яквинтой и впервые завоевал пояс чемпиона UFC в легком весе. Осенью того же года он защитил титул, одолев Макгрегора. После поединка в октагоне и в зрительном зале вспыхнула драка с участием секундантов и бойцов.

Диас и Макгрегор провели два боя в 2016 году. В первом случае американец победил удушающим приемом, во второй раз судейским решением выиграл ирландец. В ноябре 2019-го Диас уступил Хорхе Масвидалю в поединке за особый пояс «Главного негодяя UFC».