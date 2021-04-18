Макгрегора проверили на допинг дважды за неделю

Сотрудники Антидопингового агентства США (USADA) проверили ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора дважды за неделю. Об этом спортсмен написал в Twitter.

«USADA снова взяло образцы мочи и крови. Уже второй раз за неделю. Не виню их, я — зверь», — написал 32-летний ирландец. При этом Макгрегор выразил недовольство тем, что USADA якобы не публикует информацию о проваленных тестах. «Либо они замалчивают информацию, либо оправдания о загрязненных веществах работают», — написал он.

10 июля Конор Макгрегор проведет третий поединок с американцем Дастином Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Их противостояние возглавит ивент. Билеты на турнир были распроданы за секунды.

В январе Макгрегор проиграл нокаутом Порье. Американец таким образом взял реванш за поражение 2014 года.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.