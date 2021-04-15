Макгрегор избежал преследования за домогательства

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор избежал уголовного преследования после обвинений в сексуальных домогательствах в сентябре 2020-го. Об этом сообщает TMZ.

Французская полиция расследовала инцидент и не обнаружила улик против 32-летнего бойца. Дело в отношении Макгрегора было закрыто.

О задержании спортсмена на острове Корсика сообщалось в сентябре 2020-го. Макгрегора обвинили в сексуальных домогательствах. Звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с самого начала отрицал свою вину. На Корсике он проводил отпуск вместе со своей невестой — Ди Девлин.

Макгрегор известен по выступлениям в UFC. 10 июля (11 июля по московскому времени) ему предстоит поединок с американцем Дастином Порье. Этот бой станет третьей встречей спортсменов в октагоне. В первом поединке в 2014 году победу праздновал Макгрегор. В январе 2020-го Порье нокаутировал ирландца, тем самым взяв реванш.

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