Макгрегор заявил о желании жены Порье вести с ним переписку

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор заявил о желании жены его соперника Дастина Порье вести с ним переписку. Об этом он написал в своем Twitter.

Макгрегор представил скриншот, где можно увидеть запрос на переписку от пользователя с именем JOLIE PORIER. Ирландцу предстоит поединок с американским спортсменом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 11 июля.

Макгрегор в очередной раз пытается задеть своего оппонента. Ранее он опубликовал аудиосообщение, где называет Порье «деревенщиной».

Поединок 11 июля станет третьим боем между Порье и Макгрегором. Впервые они столкнулись в октагоне UFC в 2014 году. Тогда победу праздновал Макгрегор. Во втором поединке в январе 2021-го Порье взял реванш, а ирландец потерпел первое поражение нокаутом в карьере.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.