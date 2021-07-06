Макгрегор записал голосовое сообщение для Порье

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор записал звуковое сообщение для своего соперника американца Дастина Порье. Пост доступен Twitter-аккаунте спортсмена.

«Дастин, я иду за тобой!» — сказал в микрофон Макгрегор и назвал Порье «тупым хиллбилли» (уничижительное обозначение жителей сельской местности в США, «деревенщина», — прим. «Ленты.ру»).

Спортсмены сойдутся в октагоне Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 11 июля. Порье и Макгрегор проведут третий поединок между собой.

В январе 2021-го Порье нокаутировал Макгрегора. Американец взял реванш за поражение от ирландца в 2014 году.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Порье становился временным чемпионом промоушена. Он не сумел объединить пояса в поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, уступив ему досрочно.