Глава UFC оценил шансы Макгрегора на получение титульного боя

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт оценил шансы ирландца Конора Макгрегора на получение титульного поединка. Об этом сообщает Bleacher Report.

Уайт отметил, что не уверен, что победитель поединка между Макгрегором и Дастином Порье автоматически получит право на титульный бой. «Сначала надо увидеть их в деле, а потом посмотрим», — подчеркнул промоутер.

Новым чемпионом UFC в легком весе стал бразилец Чарльз Оливейра. В поединке за вакантный пояс, который ранее принадлежал россиянину Хабибу Нурмагомедову, он одолел американца Майкла Чэндлера.

Третий поединок Порье и Макгрегора возглавит турнир UFC 11 июля. Их второй бой состоялся в январе и принес UFC 1,6 миллиона проданных платных трансляций.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. До этого ирландец также стал лучшим в двух весовых категориях в рамках британского промоушена Cage Warriors.

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