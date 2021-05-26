Волков объяснил отсутствие уважения к Макгрегору в России

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков в программе «50 вопросов» на платформе Premier объяснил отсутствие уважения к ирландцу Конору Макгрегору в России.

Спортсмен посчитал, что российским болельщикам не нравится, что Макгрегор добился всего своим вызывающим поведением. При этом, по мнению Волкова, ирландец имеет талант и работоспособность, так как успевает заниматься бизнесом, делать шоу на пресс-конференциях и выигрывать чемпионские пояса UFC. «Он может быть эпатажным и вызывающим, но то, что он делает много работы, — это факт», — подытожил Волков.

Ранее 26 мая Макгрегора признали самым высокооплачиваемым спортсменом в период с июня 2020-го по май 2021 года. Благодаря продвижению личного бренда виски ирландец увеличил свой общий доход до 208 миллионов долларов.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Следующий бой ирландца пройдет 11 июля: он в третий раз подерется с американцем Дастином Порье.