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Макгрегор обошел Месси и Роналду в списке самых высокооплачиваемых спортсменов

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Конор Макгрегор
Конор Макгрегор
Фото: Jeff Bottari / Reuters

Ирландского бойца смешанных единоборств (ММА) Конора Макгрегора признали самым высокооплачиваемым спортсменом в период с июня 2020 года по май 2021 года. Он возглавил рейтинг 100 спортсменов с наибольшими доходами, сообщает Sportico.

В последнее время Макрегор активно развивает и продвигает свой личный бренд виски. Эта деятельность принесла ему 170 миллионов долларов, а за последний год увеличила общий доход до 208 миллионов долларов. При этом алкогольный бренд был запущен только в 2018 году.

По уровню состояния Макгрегор опередил аргентинского нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси, чьи доходы оценили в 126 миллионов долларов. Боец также обошел португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду с прибылью в 120 миллионов долларов.

Макгрегор провел в MMA 27 поединков, 22 из которых завершились его победой. Следующий бой ирландца состоится 11 июля: он сразится с американским спортсменом Дастином Порье. Поединок станет третьей встречей спортсменов.

Ранее Макрегора «назвали»самым высокооплачиваемым спортсменом мира по верcии журнала Forbes. Отмечается, что гонорары спортсмена за бои в октагоне составили только 22 миллиона долларов: основную часть дохода ему принес бренд виски.

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