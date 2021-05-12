Назван самый высокооплачиваемый спортсмен мира по верcии Forbes. Об этом сообщается на сайте издания.

Больше всех за последний год заработал ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор, который впервые возглавил рейтинг. Его доход оценивается в 180 миллионов долларов.

Большую часть этой суммы — 150 миллионов — ему принесла продажа контрольного пакета акций своего бренда виски. Еще 8 миллионов долларов ирландец заработал на рекламных контрактах. Гонорары за бои в октагоне составили 22 миллиона.

Второе место в рейтинге занял форвард «Барселоны» Лионель Месси, который заработал 130 миллионов. 97 из них аргентинцу заплатили по контракту в каталонском клубе, остальное футболисту принесли рекламные контракты.

Тройку самых высокооплачиваемых спортсменов замкнул Криштиану Роналду. Нападающий «Ювентуса» заработал 120 миллионов долларов. 64 миллиона ему выплатили туринцы, остальное португалец заработал благодаря рекламе и собственному бизнесу.

Общий доход десяти самых высокооплачиваемых спортсменов мира до вычета налогов оценивается в 1,05 миллиарда долларов. При составлении рейтинга учитывались доходы атлетов с 1 мая 2020-го по 1 мая 2021 года.