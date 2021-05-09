Макгрегор опубликовал оскорбительный пост в адрес Нурмагомедова и удалил его

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор опубликовал оскорбительный пост в адрес россиянина Хабиба Нурмагомедова в Twitter и удалил его. Скриншот поста появился на сайте «Чемпионат.com».

32-летний спортсмен выложил фотографию, на котором он и россиянин находятся в процессе поединка, и написал, что «долбил пальцами его гомофобную задницу». Боец уточнил, что Нурмагомедов был счастлив в этот момент.

Ирландец удаляет посты о Нурмагомедове после публикации не первый раз. Так, 9 апреля он напомнил россиянину об инциденте с атакой автобуса перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который произошел в апреле 2018-го, и упомянул «обосравшихся дагестанцев». Вскоре он избавился от поста.

Макгрегор уступил Нурмагомедову в их очном поединке осенью 2018-го. Он не смог лишить россиянина титула чемпиона UFC в легком весе. Россиянин завершил карьеру. На его счету 29 побед в 29 поединках.

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