Врач опроверг связь перелома Макгрегора с его травмой перед боем с Порье

Врач и доктор медицинских наук Дэвид Аббаси изучил фото ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора и опроверг связь между переломом ноги и травмы спортсмена, полученной на сборах. Ролик доступен на YouTube.

Аббаси пришел к выводу, что травма сустава, полученная в процессе подготовки ирландца к поединку с Дастином Порье, не связана с переломом кости. Медик подчеркнул, что считает так исключительно на основании имеющихся в открытом доступе изображений.

Сам Макгрегор опубликовал фото, где он запечатлен с перебинтованной лодыжкой. Таким образом, он подтвердил слова своего тренера Джона Каваны, который утверждал, что полученный в схватке с Порье перелом стал следствием травмы ноги.

Макгрегор уступил Порье в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 11 июля. Врач остановил схватку после первого раунда после того, как ирландец оступился и упал, пропустив удар от американца.

Порье одержал вторую победу над Макгрегором в карьере. Впервые бойцы столкнулись в 2014 году, тогда выиграл Макгрегор.