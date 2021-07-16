Макгрегор вышел на бой с Порье с травмой

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор подтвердил, что вышел на поединок с Дастином Порье с травмой лодыжки. Пост доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.

33-летний ирландец представил фото с тренировочных сборов. На них можно увидеть, что Макгрегор готовится с перевязанной левой лодыжкой. «Любители сниматься с боев не продержались бы в моей шкуре и 13 секунд», — написал Макгрегор в описании к посту.

После турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) тренер Макгрегора Джон Кавана также заявил, что ирландец дрался с Порье с повреждением. Однако, специалист не назвал конкретного эпизода, когда боец получил травму.

Макгрегору потребовалось хирургическое вмешательство. После операции на ноге глава UFC Дэйна Уайт заявил, что ирландец может вернуться к выступлениям в течение года.

Порье победил Макгрегора на UFC 264. Пропустив удар от американца ирландец неудачно оступился и сломал лодыжку. Врач был вынужден остановить бой.

Порье во второй раз победил Макгрегора. В январе 2021-го он нокаутировал ирландца, взяв реванш за поражение в 2014 году.