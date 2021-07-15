Глава UFC назвал сроки возвращения Макгрегора

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал сроки возвращения ирландца Конора Макгрегора, сломавшего ногу в поединке с Дастином Порье. Об этом сообщает TMZ.

«Конор вернется в течение года. Он еще какое-то время пробудет в Лос-Анджелесе. Не знаю, что он намерен делать дальше: отправиться домой или заняться чем-то еще», — сказал Уайт.

Макгрегора выписали из больницы 14 июля. Ирландец в своем Instagram-аккаунте сообщил, что операция на сломанной ноге прошла успешно.

14 июля появилась информация, что UFC 264, в главном бою которого встретились Макгрегор и Порье, попал в историю промоушена как один из самых продаваемых в истории организации. Платную трансляцию ивента купили более 1,8 миллиона раз.

11 июля Макгрегор проиграл Порье. В конце первого раунда ирландец оступился и сломал ногу. Доктор остановил поединок, американец победил техническим нокаутом. После боя Уайт допустил возможность проведения реванша.

Поединок в рамках UFC 264 стал третьим в истории противостояния Макгрегора и Порье. В 2014 году досрочную победу одержал ирландец, а в январе 2021-го — американец, ставший первым, кому удалось нокаутировать Макгрегора.