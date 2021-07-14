Турнир UFC с Макгрегором и Порье вошел в историю

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) от 11 июля попал в историю промоушена как один из самых продаваемых по количеству трансляций. Об этом сообщает Bloody Elbow.

Ивент, который возглавил поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье, привлек более 1,8 миллиона продаж PPV или pay-per-view («платные трансляции» в пер. с английского — прим. «Ленты.ру»). Это второй результат в истории UFC. Больше только у турнира UFC 229, который состоялся в октябре 2018-го. Тогда в октагоне сошлись Макгрегор и на тот момент чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Тогда было реализовано 2,4 миллиона платных трансляций.

11 июля Макгрегор уступил Порье. В конце первого раунда ирландец оступился и сломал лодыжку. Ему уже провели операцию. Глава UFC Дэйна Уайт заявил о планах организовать очередной поединок между бойцами. Схватка на UFC 264 стала третьей встречей Макгрегора и Порье в октагоне.

До этого турнира они дрались дважды. В 2014 году победу праздновал Макгрегор, а в январе 2021-го Порье взял реванш и стал первым, кому удалось нокаутировать ирландца в профессиональном MMA.