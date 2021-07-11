Порье заявил о готовности побить Макгрегора на улице после слов ирландца

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье не намерен прощать ирландцу Конору Макгрегору его слова, сказанные в преддверии их третьего поединка. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции после турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.

Порье признался, что готов снова побить ирландца. «Мы подеремся в октагоне или на улице. Он грозился убить меня — за такие слова придется отвечать», — заявил американец.

Ранее 11 июля Порье одержал победу в третьем поединке с Макгрегором. Ирландец оступился, пропустив удар от американца и сломал лодыжку. Врач был вынужден завершить противостояние. После поединка глава UFC Дэйна Уайт заявил, что намерен организовать четвертый бой между спортсменами.

Перед третьим боем Макгрегор не раз оскорблял соперника. В социальных сетях он называл Порье «деревенщиной», а после пообещал «убить» американца.

В январе Порье также вышел победителем из поединка с Макгрегором. Тогда американец сумел стать первым, кто нокаутировал ирландца в профессиональном MMA.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.