Нурмагомедов прокомментировал победу Порье над Макгрегором

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу американца Дастина Порье над ирландцем Конором Макгрегором в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Нурмагомедов отметил, что «добро всегда побеждает зло». Он также пожелал Порье завоевать чемпионский титул до конца этого года.

Ранее сообщалось, что в Лас-Вегасе состоялся поединок между Макгрегором и Порье. Схватка продлилась всего раунд из-за травмы, которую получил ирландец в самой концовке пятиминутки. Макгрегор оступился после пропущенного от Порье удара и повредил ногу. В перерыве врач принял решение, что ирландец не сможет продолжить поединок и остановил его.

Поединок стал третьим между бойцами. Впервые Макгрегор и Порье столкнулись в октагоне UFC в 2014 году. Тогда ирландец сумел досрочно победить оппонента в первом раунде. В январе 2021-го американец взял реванш, а Макгрегор потерпел первое поражение нокаутом в карьере.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Порье удерживал пояс временного чемпиона организации и не сумел объединить титулы в поединке с на тот момент чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.