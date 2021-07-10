Макгрегор насчитал только одно поражение в своей карьере

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор заявил, что всерьез признает только одно поражение в своей профессиональной карьере. Интервью со спортсменом опубликовано на YouTube-канале ESPN.

32-летний Макгрегор подчеркнул, что применительно к смешанным единоборствам рассматривает только нокауты. Таким образом он насчитал только одно поражение в своей карьере. Единственный раз нокаутом Макгрегор уступил во втором поединке с американцем Дастином Порье. Поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова и Нэйта Диаса он проигнорировал.

11 июля Макгрегор проведет третий поединок против Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Впервые бойцы столкнулись в октагоне в 2014 году. Тогда победу праздновал ирландец.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.