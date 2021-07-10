Макгрегор столкнулся с бывшим чемпионом UFC и едва не устроил потасовку

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор столкнулся с бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом после процедуры взвешивание перед выступлением на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Ролик доступен в Twitter-аккаунте UFC on BT Sport.

Макгрегор оскорбил бывшего чемпиона UFC и едва не устроил потасовку. Спортсменов удержали от прямой конфронтации. Дос Аньос на камеру признался, что готов подраться с ирландцем даже вне октагона.

"You bottled it!"



The UFC embedded cameras captured the altercation between RDA and Conor McGregor at the #UFC264 weigh-ins.



(📹 via UFC) pic.twitter.com/Iagl5qQKOm — UFC on BT Sport (@btsportufc) July 10, 2021

11 июля Макгрегор проведет поединок против американца Дастина Порье. Бойцы в третий раз столкнутся в октагоне UFC.

На битве взглядов с Порье ирландец также отметился провокационным поведением. Он попытался нанести удар ногой по американцу.

Порье нокаутировал Макгрегора в январе 2021 года и взял реванш за поражение в 2014 году. Ирландец — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.

Дос Аньос удерживал пояс UFC в легком весе. Он уступил его американцу Эдди Альваресу, который позже уступил Макгрегору.