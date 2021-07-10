Макгрегор анонсировал смерть Порье в октагоне

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор анонсировал смерть американца Дастина Порье в октагоне во время их боя на турнире UFC 264. Об этом сообщает BJPenn.

Спортсмен заявил, что заставит соперника заплатить жизнью за то, что тот не уважает доброту и воспринимает ее как слабость. Макгрегор также добавил, что не шутит.

В ночь на воскресенье, 11 июля, Макгрегор проведет поединок с Порье. Схватка станет третьей в рамках противостояния двух бойцов. Впервые Макгрегор и Порье подрались в 2014 году. Тогда победу нокаутом праздновал ирландец. Порье взял реванш у Макгрегора в январе 2021 года.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. На его счету 22 победы при пяти поражениях.