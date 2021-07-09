Макгрегор пообещал показать лучшее выступление в истории UFC

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор поделился мнением о предстоящем поединке с американцем Дастином Порье. Его слова передает MMA Junkie.

32-летний ирландец пообещал показать лучшее выступление в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он отметил, что намерен превзойти самого себя. Лучшим моментом в истории организации он считает его победу над американцем Эдди Альваресом, которая принесла ему чемпионский пояс в легком весе в 2016 году.

11 июля Макгрегор проведет поединок с Порье. Схватка станет третьей в рамках противостояния двух бойцов.

Впервые Макгрегор и Порье подрались в 2014 году. Тогда победу нокаутом праздновал ирландец. Порье взял реванш у Макгрегора в январе 2021 года.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. На его счету 22 победы при пяти поражениях.