Названы гарантированные гонорары Макгрегора и Порье за бой на турнире UFC

Названы гарантированные гонорары, которые получат бойцы смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор и Дастин Порье за бой на турнире UFC 264. Об этом сообщает Sporting Free.

Ирландский спортсмен точно заработает 3 миллиона долларов. Кроме того, спортсмен получит 60 процентов от продаж платных трансляций. Гарантированная выплата американцу составит 1 миллион. С продажи трансляций он получит 40 процентов.

Ожидается, что общий заработок Макгрегора с учетом спонсорских выплат составит около 10 миллионов долларов. Порье сможет претендовать на сумму в районе 3 миллионов.

Поединок бойцов пройдет в ночь на 11 июля и станет третьим боем между Порье и Макгрегором. Впервые они встретились в октагоне в 2014 году. Тогда победу праздновал Макгрегор. Во втором поединке в январе 2021-го Порье взял реванш, а ирландец потерпел первое поражение нокаутом в карьере.