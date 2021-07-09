Макгрегор сравнил Нурмагомедова с крысой

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор сравнил с крысой коллегу из России Хабиба Нурмагомедова. Об этом в Instagram сообщил ESPN.

По его мнению, россиянин ничего не дал спорту. «Я не удивлен, что он убежал, поджав хвост, как крыса. Уже не интересно», — добавил Макгрегор. Он также отметил, что ему плевать на Нурмагомедова.

Макгрегор уступил Нурмагомедову в их очном поединке осенью 2018-го. Он не смог лишить россиянина титула чемпиона UFC в легком весе.

Россиянин завершил карьеру. На его счету 29 побед в 29 поединках. Макгрегор в 27 боях одержал 22 победы и потерпел пять поражений. В ночь на воскресенье, 11 июля, ирландец проведет бой с Дастином Порье.