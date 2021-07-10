Менеджер Макгрегора рассказал о следующих соперниках ирландца

Менеджер ирландского бойца смешанного стиля (MMA) КонораМакгрегора Оди Аттар поделился мнением о будущем спортсмена. Об этом сообщает TMZ.

«Думаю, следующим соперником станет Чарльз Оливейра. Он будет смотреть бой Конора и Дастина Порье», — заявил Аттар. Также он отметил, что в планах команды ирландца — организация третьей схватки с американцем Нэйтом Диасом.

11 июля Макгрегор столкнется с Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Спортсмены в третий раз сойдутся в октагоне UFC.

Оливейра — действующий чемпион UFC в легком весе. Он завоевал вакантный пояс в схватке с Майклом Чэндлером. Макгрегор уже выражал готовность к бою с бразильцем.

Макгрегор уже дважды дрался с Порье. В 2014 году он нокаутировал американца, а в январе 2021-го потерпел поражение во второй схватке с ним.