Макгрегор обратился к новому чемпиону UFC в легком весе

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор обратился к бразильцу Чарльзу Оливейре, который одержал победу над Майклом Чэндлером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Хьюстоне. Пост доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.

«Поздравляю Оливейру. Он стал 11-м чемпионом UFC в легком весе. Интересно, а кто станет 12-м?» — написал Макгрегор. В комментариях к посту пользователи посчитали, что последней фразой ирландец обыгрывает название собственного бренда виски Proper 12.

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Оливейра нокаутировал Чэндлера на турнире UFC 262. Бразилец завоевал вакантный пояс чемпиона организации в легком весе. С апреля 2018-го титул удерживал россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. В июле он проведет поединок с Дастином Порье. Оба спортсмена дрались с Нурмагомедовым за чемпионский титул и уступили.

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