Новый чемпион UFC Оливейра прокомментировал свою победу

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Чарльз Оливейра во время пресс-конференции прокомментировал свою победу над американцем Майклом Чэндлером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Хьюстоне.

«11 лет назад я был мальчиком среди львов. Теперь я лев среди львов. Я фавела, которая никогда не отказывалась от своих мечтаний. Если у вас есть вера, все сбудется», — заявил 31-летний спортсмен. Он добавил, что справился со всеми соперниками, которых выставляло против него руководство UFC и заставил главу промоушена Дэйну Уайта поверить в него.

Оливейра одержал победу в титульном поединке за вакантный пояс чемпиона UFC в легком весе. Он оправился после нокдауна в концовке первого раунда, а на старте второго раунда сбил Чэндлера с ног и вынудил рефери остановить встречу.

Оливейра выступает в UFC с 2010 года. Он одержал 31-ю победу в карьере при восьми поражениях. Бразилец стал первым обладателем пояса в дивизионе после ухода россиянина Хабиба Нурмагомедова.