Появилось видео победы нового чемпиона UFC в легком весе

Появилось видео победы бразильского бойца смешанного стиля (MMA) Чарльз Оливейра над американцем Майклом Чэндлером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Хьюстоне. Ролик предоставлен правообладателем.

Оливейра одержал победу в титульном поединке за вакантный пояс чемпиона UFC в легком весе. Во втором раунде он сбил соперника с ног и продолжил добивать его, в результате чего рефери остановил встречу через 19 секунд после начала раунда.

Оливейра выступает в UFC с 2010 года. Он одержал 31-ю победу в карьере при восьми поражениях. Спортсмен стал первым чемпионом в легком весе после ухода из спорта россиянина Хабиба Нурмагомедова.