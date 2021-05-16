UFC получил нового чемпиона в легком весе после Нурмагомедова

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Чарльз Оливейра одержал победу над американцем Майклом Чэндлером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Хьюстоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

31-летний бразилец сумел оправиться после нокдауна в концовке первого раунда. На старте второй пятиминутки он ударом сбил Чэндлера с ног и продолжил добивать соперника, что вынудило рефери остановить встречу спустя 19 секунд после начала раунда.

Оливейра одержал победу в титульном поединке за вакантный пояс чемпиона UFC в легком весе. Таким образом, он стал первым обладателем пояса в дивизионе после ухода россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Оливейра выступает в UFC с 2010 года. Он одержал 31-ю победу в карьере при восьми поражениях. Для Чэндлера схватка с бразильцем стала вторым поединком в UFC. До этого он выступал в Bellator, где трижды выигрывал пояс чемпиона.