Нурмагомедов дал прогноз на финал Евро

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на предстоящий финал чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии. Пост доступен в Instagram тренера Хавьера Мендеса.

Мендес попросил Нурмагомедова поделиться своим мнением о предстоящем финале Евро по просьбам фанатов. 32-летний боец отметил, что шансы на победу есть у обеих команд, но отдал предпочтение подопечным Гарета Саутгейта.

«На стороне Италии — опыт. А англичане более молодая команда и превосходит соперника в скорости. Думаю, они победят. Тем более, что им придется играть дома», — заявил Нурмагомедов. Он также напомнил, что единственную победу на международных турнирах сборная Англии также одержала, выступая в родных стенах — на чемпионате мира в 1966 году. 2 июля Нурмагомедов назвал Англию одним из фаворитов турнира.

Финал чемпионата Европы пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 11 июля.

Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он трижды защитил чемпионский пояс в рамках промоушена. Кроме того россиянин известен и как футбольный болельщик. Боец не раз присутствовал на матчах мадридского «Реала».