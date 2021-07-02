Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов назвал двух фаворитов чемпионата Европы по футболу. Его слова приводит Instagram 433.

Выбор спортсмена пал на Англию и Бельгию. По мнению бойца, у них очень хорошие и молодые команды. При этом он добавил, что у англичан чуть менее сыгранная сборная.

Среди всех участников Евро у Бельгии практически самая возрастная команда. Средний возраст игроков составляет 29,1 года. По этому показателю их опережает только Швеция (29,2). Англичане же в этом рейтинге занимают второе место с конца. У них средний возраст игроков 25,2 года. Впереди только Турция (24,9).

В 1/4 финала Бельгия в пятницу, 2 июля, сыграет с Италией. Днем позже англичане на той же стадии встретятся с украинцами.