Нурмагомедов поборолся с бывшим бойцом Bellator и отправил его «полетать»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов провел тренировку в American Kickboxing Academy (AKA). Ролик опубликовал главный тренер зала Хавьер Мендес в своем Instagram.

Нурмагомедов поборолся с бывшим бойцом Bellator мексиканцем Фернандо Тревино. В одном из эпизодов россиянину удалось провести зрелищный бросок. «У Хабиба своя авиакомпания. Он отправил Фернандо полетать», — написал Мендес.

Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Россиянин официально завершил карьеру. При этом бывший чемпион организации помогает соратникам в качестве тренера и секунданта.

На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках. Россиянин провел три успешные защиты титула чемпиона.