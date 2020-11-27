Футболист изобразил Нурмагомедова и дождался реакции бойца

Нападающий клуба «Аль-Васл» Али Салех отпраздновал гол в матче чемпионата ОАЭ против «Аль-Фуджайры», изобразив российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова. Спортсмен отреагировал на этот жест в своем Instagram.

32-летний россиянин поделился видео гола в исполнении Салеха и празднованием забитого мяча. Как и Нурмагомедов, форвард сперва показал на себя, сделал отрицательный жест и поднял руки к небу, символизируя благодарность богу. Точно так же действовал Нурмагомедов после побед в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Раньше вы не знали, теперь знаете», — написал чемпион UFC. В комментариях к его посту Салех разместил молитвенное выражение «Аль-Хамду ли-Ллях».

Нурмагомедов увлекается футболом. Российский боец поддерживает приятельские отношения с португальским нападающим Криштиану Роналду. В одном из высказываний Нурмагомедов подчеркнул, что считает футбол лучшим видом спорта.