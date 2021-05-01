Нурмагомедов потренировался с бывшим чемпионом UFC и обесценил его пояс

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов потренировался с бывшим чемпионом UFC Люком Рокхолдом. Видео с занятий опубликовал тренер спортсменов Хавьер Мендес в своем Instagram.

Нурмагомедов и Рокхолд отрабатывали борьбу в стойке. Мендес напомнил российскому бойцу, что ему противостоит человек, выигрывавший чемпионский титул еще в 2011 году, когда Нурмагомедов «ходил в памперсах». В свою очередь, отечественный боец вспомнил, что речь идет о выступлениях Рокхолда в промоушене Strikeforce.

Нурмагомедов отметил, что организация «нормальная», но при этом обесценил достижение Рокхолда, напомнив, что на тот момент лучший представитель среднего веса в мире бразилец Андерсон Силва выступал именно в UFC.«Как он мог быть лучшим, если не победил лучшего?» — удивился Нурмагомедов.

Рокхолд выигрывал титулы в Strikeforce и UFC. В марте американец заявил, что настроен вернуться к выступлениям и заручился поддержкой Нурмагомедова — бывший чемпион организации в легком весе согласился помочь Рокхолду в подготовке.