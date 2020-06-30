Боец MMA из России рассказал об «издевательстве» со стороны бывшего чемпиона UFC

Американский боец смешанного стиля (MMA) Хаджимурад Бестаев, перебравшийся в США из России в возрасте 19 лет, рассказал о совместной тренировке с тяжеловесом Даниэлем Кормье. Интервью со спортсменом опубликовано в Sport24.

Бестаев вспомнил о своем первом дне в American Kickboxing Academy (AKA). «Приехал на просмотр. В первый же день Кормье просто поиздевался надо мной, как над булочкой. Подумал тогда: "Оно мне надо?"», — заявил он.

По словам Бестаева, американец, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), провел с ним жесткий спарринг. «Было тяжело, но я понял, что это именно то место, где я хочу, чтобы надо мной издевались, чтобы я развивался», — добавил он, вспоминая тренировку с бывшим чемпионом UFC.

AKA — один из лучших залов MMA в США. Помимо Кормье там также тренируется экс-чемпион UFC Люк Рокхолд, а также действующий обладатель пояса в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Бестаев участвует в шоу Dana White's Contender Series и имеет шанс дебютировать в UFC. На его счету 10 побед в MMA при трех поражениях.

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