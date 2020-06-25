Волков застрял в США после турнира UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков не может покинуть США после участия в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Об этом спортсмен рассказал в своем Instagram.

31-летний российский тяжеловес заявил, что он и его команда «застряли в Америке». Волков столкнулся с тем, что обратные рейсы в Москву отменили.

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21 июня Волков уступил американцу Кертису Блэйдсу в главном поединке турнира UFC в Лас-Вегасе. Бой продлился все пять раундов и американский тяжеловес одержал победу судейским решением.

Для Волкова поражение стало вторым в рамках промоушена. Так, в октябре 2018-го он уступил другому представителю США Деррику Льюису.

Всего на счету Волкова 31 победа при восьми поражениях. Он выигрывал чемпионский титул в организациях Bellator и M-1.

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