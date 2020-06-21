Критиков проигравшего на турнире UFC Волкова сравнили с насекомыми

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко вступился за соотечественника Александра Волкова, который потерпел поражение на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и столкнулся с критикой в социальных сетях. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Шлеменко сравнил критиков 31-летнего тяжеловеса с насекомыми. «Они как муравьи, пытающиеся затоптать слона. Эти люди хотят лишь самоутвердиться», — убежден россиянин.

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Ранее 21 июня Волков уступил американскому тяжеловесу Кертису Блэйдсу в главном поединке турнира UFC. Бой продлился все пять раундов. Американец не смог завершить схватку досрочно и довольствовался победой решением. На данное обстоятельство, в частности, обратил внимание и глава промоушена Дэйна Уайт, ожидавший от тяжеловеса более убедительного выступления на фоне его резких высказываний в адрес руководства.

Перед боем Блэйдс жестко раскритиковал UFC за нежелание увеличивать гонорары бойцам. Ранее с аналогичными претензиями выступил лучший боец организации Джон Джонс.

Волков потерпел второе поражение под эгидой промоушена. До перехода в UFC он становился чемпионом Bellator и M-1.

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