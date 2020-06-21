Глава UFC припомнил победившему Волкова американцу критику промоушена

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался о жестких словах американца Кертиса Блэйдса в адрес организации накануне турнира в Лас-Вегасе. Об этом сообщает MMA Junkie.

Глава UFC припомнил американскому тяжеловесу критику компании. «Мне нравится Кертис, но насколько я вижу, у этого парня неправильное отношение к ситуации», — признался Уайт.

Материалы по теме Ставка на черное Русский Драго приехал в Лас-Вегас за победой в UFC. Его ждали пять очень тяжелых раундов

«Когда так наезжаешь на людей, говоришь про гонорары, титульник и все такое, надо выходить и уничтожать соперника. А на деле он выдохся в конце третьего раунда, дотянул бой до пятого и выиграл», — считает Уайт.

Ранее 21 июня Блэйдс одержал победу единогласным решением судей над россиянином Александром Волковым. Перед турниром американец жестко раскритиковал UFC за недостаточно высокие гонорары для бойцов. Тяжеловес утверждал, что промоушену хватает прибыли, чтобы увеличить выплаты спортсменам.

Волков потерпел второе поражение в рамках промоушена. Первый раз он уступил в UFC в поединке с Дерриком Льюисом в октябре 2018-го.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!