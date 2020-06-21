Волков проиграл американцу на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков уступил американцу Кертису Блэйдсу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок возглавил ивент и продлился все пять раундов. Волков потерпел поражение судейским решением. Российский тяжеловес не выступал с ноября 2019-го.

Блэйдс одержал 14-ю победу в карьере. На его счету уже есть успешные поединки против россиян. В 2017 году он победил Алексея Олейника, а в сентябре 2019-го нокаутировал Шамиля Абдулрахимова.

Волков потерпел второе поражение в рамках UFC. До этого единственной неудачей отечественного бойца стал поединок против американца Деррика Льюиса в октябре 2018-го.

Блэйдс был фаворитом боя, располагаясь на третьей строчке в рейтинге тяжеловесов организации. Волков до схватки занимал восьмое место в дивизионе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!